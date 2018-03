Terremoto in Abruzzo, tre scosse da questa mattina

Sono diverse purtroppo le scosse che stanno mettendo apprensione in Abruzzo come rivela l‘Ingv Instituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Italiana. Tre scosse che hanno raggiunto l’apice di 3.0 Magnitudo nella mattinata di oggi.

La prima scossa di Terremoto in Abruzzo si è verificata attorno alle ore 7.42 con una Magnitudo di 3.00 a 1 chilometro a nord di Valle Castellana in provincia di Teramo. La seconda scossa di Terremoto in Abruzzo invece si è verificata a 2 chilometri ovest da Campotosto in provincia de L’Aquila con coordinate che stavolta sono 42.57 latitudine, 13.34 longitudine. L’ipocentro è di 14 km mentre la magnitudo di 2.3. Si è verificata attorno alle ore 7.58. Come scrive viagginews.com, la terza, invece, è delle 11.45 che si è sviluppato alle coordinate 42.75 e longitudine 13.50 con l’ipocentro a 20 chilometri dalla superficie terrestre. La scossa si è verifica a 1 chilometro nord-est da Valle Castellana con una magnitudo di 2.3. Una scossa che è stata meno forte della prima, ma che si è tenuta in linea con la seconda.

C’è preoccupazione per i cittadini delle zone interessate.