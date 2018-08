“Abusi sessuali e stupri di bambini. Il Vaticano sa tutto, ci sono le prove”. L’ultima rivelazione fa tremare la Chiesa

“Non c’erano solo abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c’era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano”, così il procuratore generale della Pennsylvania, Josh Shapiro, nel corso di un’intervista in cui ha affermato di avere le prove che il Vaticano era a conoscenza degli abusi compiuti dai preti e li copriva. “Abbiamo le prove che il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi. Non posso parlare specificatamente di papa Francesco”, ha quindi precisato rispondendo alla domanda se il Pontefice sapesse.

La scoperta

Secondo Shapiro, i membri del clero sarebbero stati costretti dal cardinale Bernard Francis Law a documentare tutto, una politica definita “inspiegabile” che ha però permesso di trovare note scritte a mano sugli abusi. Così avrebbero scoperto che la Chiesa per decenni ha coperto gravissime molestie sui bambini da parte dei preti della Pennsylvania.

fonte: Fanpage