Accoltella padre e madre, arrestato

MILANO, 7 MAR – Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio plurimo per aver accoltellato la madre e il padre nel loro appartamento in via Andò, a Milano. È accaduto attorno alle 18.20, l’uomo si è auto inferto alcune coltellate ed è stato trasportato in condizioni serie ma non in pericolo di vita all’ospedale Fatebenefratelli. Stesso quadro clinico della madre, accompagnata al Sacco. Il più grave è il padre, raggiunto da una coltellata alla schiena e attualmente in prognosi riservata. Il movente è ancora da accertare. Secondo quanto si è appreso finora, il 28enne è un consumatore di droga e probabilmente era sotto effetto di stupefacenti al momento dell’aggressione.

2018-03-07_1071744825