Una lite fuori alla discoteca Old Fashion finita a coltellate. Un ragazzo di 19 anni, è stato ferito domenica mattina in viale Alemagna, a Milano.

Il giovane è Niccolò Bettarini, figlio della presentatrice tv Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano Bettarini. Ha ferite superficiali sul corpo e una lesione al tendine. L’episodio è accaduto poco dopo le 5 del mattino. Bettarini ha trascorso tutta la serata al locale con la sua fidanzata e si è trovato in mezzo al litigio per difendere una persona che conosceva. È stato portato all’ospedale Niguarda ed è in prognosi riservata.

Niccolò Bettarini, 19 anni, è stato ferito gravemente a coltellate domenica primo luglio in via Alemagna, a Milano, nei pressi della discoteca Old Fashion, probabilmente nell’ambito in una lite. L’episodio è accaduto poco dopo le 5. Il giovane è stato portato all’ospedale di Niguarda del capoluogo lombardo ed è in prognosi riservata. (Instagram) (Instagram)

La dinamica I motivi della lite risalgono a tre settimane fa. Un maggiore del guardia di finanza si trovava all’Old Fashion e ha avuto un diverbio con un gruppo di ragazzi. Sabato sera si sono ritrovati al locale e il gruppetto di ragazzi si è avvicinato al militare iniziando la lite dandogli degli schiaffi. Niccolò Bettarini è intervenuto per sedare il litigio (conosceva di vista il giovane finanziere). Il buttafuori dell’Old Fashion ha fatto uscire tutti dalla discoteca, compreso Bettarini, e fuori, uno dei ragazzi ha estratto un punteruolo per minacciare il militare. Ad avere la peggio, però, è stato il figlio di Simona Ventura che non c’entrava nulla. Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere.

Futuro calciatore Niccolò è fidanzato da circa un anno con Michelly Sander, modella brasiliana sua coetanea e molto seguita su Instagram. Il 19enne vive, studia e gioca a calcio a Londra. Niccolò, infatti, si allena in una squadra locale e sogna, un giorno, di diventare un calciatore come il padre. Simona Ventura ha spesso dichiarato che il suo primogenito «è uno di quei ragazzi coscienziosi e con la testa sulle spalle».

credit: corriere Milano