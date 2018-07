Accusato di violenza sessuale, ma per il giudice è innocente. Nasce la polemica

Diverse ragazze avevano dichiarato di aver ricevuto le violenze risalivano a diverso tempo fa. Tra le vittime anche l’ex miss Italia Clarissa Marchese che raccontò: “Mi sono sentita brutalizzata. Fausto deve chiedere scusa e poi farsi curare”.

La Warner ha fatto uscire in sala il film di Natale di Brizzi senza avvalersi della sua promozione. La moglie del regista è intervenuta con una lettera in difesa del marito. L’avvocato ha sempre dichiarato che il suo assistito “come già fatto in passato e in qualsiasi presente e futura circostanza, ribadisce di non aver mai avuto nella sua vita rapporti che non fossero consenzienti”.

La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i pm “il fatto non sussiste”. Il regista era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile.

Fonte: Repubblica