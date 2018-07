Acqua bollente nella vagina e ore di violenza sessuale: quello che ha subito la ragazza è orribile.

Non potrà più avere figli, questo è il tragico futuro di una ragazzi si appena 17 anni. Sara Zagidullina è stata attaccata da Aleksandra Dulesova e tre amiche di quest’ultima dopo che il gruppo di giovani ha scoperto che stava frequentando un ragazzo identificato solo come “Igor”, secondo la polizia.

Il fatto

L’ aggressione è iniziata quando le ragazze hanno fatto irruzione nella casa di Sara e le hanno rasato i capelli, costringendola a praticare del sesso orale ad ognuna di loro, prima urinarle addosso a turno. Dopo aver trascinato la ragazza nuda in bagno, hanno aperto l’acqua calda e hanno inserito il tubo della doccia nella sua vagina. Il supplizio avrebbe potuto uccidere Sara, rimasta in agonia sul pavimento del bagno, mentre Aleksandra e le altre saccheggiavano la sua casa, rubando denaro, un computer portatile e un telefono cellulare, oltre ad altri oggetti di valore. Sara sarebbe riuscita a dare l’allarme. Portata in ospedale, i medici hanno purtroppo confermato che il suo grembo era stato gravemente danneggiato dall’acqua calda e che resterà sterile.

Fonte: Fanpage