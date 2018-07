Addio Sara, giovane stella dello sport muore a 13 anni: le urla strazianti della madre

Sara era una accanita combattente come aveva dimostrato sul campo di pallavolo e anche nei mesi di lotta contro la malattia che l’aveva colpita ma l’aggressività del male non le ha dato tregua portandosela via a 13 anni.

L’addio

Sara Rodighiero, promessa del volley veneto, è morta scorso perdendo la partita contro un devastante male che l’aveva colpita la scorsa estate: un tumore dell’osso che l’aveva costretta a sospendere la sua attività di pallavolista e poi a rimanere in un letto d’ospedale.

Fonte: Fan Page