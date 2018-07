Cinema, addio al re della storia della commedia allʼitaliana

“Nella sua amata Roma, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia ci ha lasciati il grande regista amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il nostro Paese”.

Così la moglie Lisa e il fratello Enrico hanno annunciato la scomparsa di Carlo Vanzina.

Il re dei cinepanettoni che per più d 40 anni ha raccontato pregi e difetti della nostra società.

Basta ricordare qualche titolo per segnare le epoche raccontate dall’indimenticabile Vanzina:

“Eccezzziunale… veramente”, “Sapore di mare”, “Vacanze di Natale” e “Sotto il vestito niente”.

Napoli ultimo omaggio

Ultima opera con Salemme per “Caccia al tesoro”, girato nel 2017 dove la città di Napoli è stata ultima protagonista della sua pellicola, un’opportunità colta per omaggiare anche i grandi come Totò.