AEREO COLPITO DA FULMINE IN ITALIA: SI TEME IL PEGGIO.

Brutta sventura per i passeggeri di un aereo Napoli-Cagliari della compagnia Volotea che sarebbe dovuto arrivare all’aeroporto del capoluogo sardo alle ore 18.50.

LA VICENDA

Il velivolo si è trovato nel mezzo di un temporale ed è stato colpito da un fulmine, il maltempo della giornata di mercoledì ha creato innumerevoli disagi, tra cui anche questo. Il pilota in via precauzionale ha preferito un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Palermo per verificare che il mezzo non avesse subito danni.