AEREO PRECIPITA IN ITALIA, SCHIANTO FRA LE CASE. SI TEME IL PEGGIO

E’ accaduto nella serata di ieri. Un ultraleggero si è schiantato a Nettuno. I due si erano appena staccati dall’aviosuperficie per un volo in zona quando, forse a causa di una “piantata” del motore, il velivolo ha perso quota da un’altezza di circa trecento metri.

I due si sono miracolosamente salvati. Sul posto due ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi e hanno poi portato i due feriti in ospedale per il forte stato di choc, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Nella caduta l’ultraleggero a tre assi ha tranciato i fili dell’energia elettrica, ha sfiorato alcune case coloniche della zona per andare a schiantarsi su via Rocca di Mezzo, dove il velivolo si è incendiato ed è stato divorato in pochi minuti dalle fiamme.