Aereo russo si schianta- Un aereo con 71 persone a bordo + precipitato dopo 5 minuti dal decollo. IL veivolo era partito da Mosca e si è schiantato al suolo.

Schianto al suolo aereo russo

A riferirlo è la Bbc, che cita dichiarazioni di testimoni oculari ai media russi. Si pensa ad un disastro causato dalle condizioni meteorologiche o per errore umano. Intanto, la commissione di indagine chiesta da Putin sta cercando di accertare cosa è accaduto. In un primo momento, si era diffusa la notizia di una collisione in volo tra l’Antonov e un elicottero delle Poste russe, ipotesi subito smentita.