Afragola. Furto di rame in una cabina elettrica in via Saggese: tre uomini fermati

Afragola. Furto di rame in una cabina elettrica su via Saggese: tre uomini fermati

Sono stati bloccati dai carabinieri mentre stavano portando via alcuni cavi di rame dell’impianto elettrico di una cabina “Enel” in via Saggese ad Afragola. I fermati sono S.N di 39 anni, già sottoposto all’obbligo di dimora a Casalnuovo, G.C. di 29enne, anche lui di Casalnuovo, G. C di 19enne, di Sant’anastasia, tutti già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati sorpresi dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Castello di Cisterna. Dopo le formalità di rito sono stati tradotti ai domiciliari e sono in attesa del giudizio con rito direttissimo.