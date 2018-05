Afragola. Centrodestra in fibrillazione, si cerca la mediazione. L’incontro per ricompattare le varie forze politiche

E’ iniziato il countdown per la consegna delle liste elettorali e si susseguono gli incontri per la scelta dei candidati a sindaco per la città di Afragola. Nel centrosinistra, il nome sicuro è quello dell’on Domenico Tuccillo, il centro destra, invece, appare ancora diviso in due grossi blocchi, da una parte la fuga in avanti dell’ex presidente del consiglio, l’avv. Nicola Perrino che ha imposto la sua candidatura nella coalizione formata da Forza Italia, Udc e alcune liste civiche, dall’altra ci sono i big del centro destra afragolese, l’ex senatore Vincenzo Nespoli e la neoparlamentare della Lega Pina Castiello che cercano di trovare un nome che possa accontentare tutti. L’intento dell’ex senatore è quello di riunire l’intero centro destra e vincere al primo turno, con un candidatura autorevole, una personalità estranea al contesto politico afragolese. In una riunione fiume che si è tenuta ieri sera, si è dato mandato all’ex assessore ai lavori pubblici, Aldo Casillo, di interfacciarsi con il Perrino. L’ex presidente del consiglio, che in quest’ultimo mandato elettorale ha sostenuto l’amministrazione Tuccillo, cosa deciderà, continuerà ad insistere sulla sua candidatura?

L’ex senatore Vincenzo Nespoli vuole vincere al primo turno ed ora chiede un passo indietro all’avvocato Nicola Perrino, che per il momento sembra fermo sulle sue posizioni. Tramontata, invece, l’ipotesi di una candidatura a sindaco del consigliere comunale Antonio Pannone e del presidente dell’A.i.a.s Ciro Salzano, quest’ultimo, da voci, sembra intenzionato a ripresentarsi di nuovo alle prossime elezioni nazionali con la Lega per cercare di strappare un seggio in Parlamento.

(Vi.rus)