Afragola. Occupanti abusivi alle Salicelle, l’intervento del consigliere Falco

L’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Tuccillo sta operando in maniera dura contro gli occupanti abusivi nel quartiere popolare Salicelle di Afragola. E’ stato sgomberato un appartamento occupato abusivamente , restituendolo ai legittimi assegnatari.