Afragola. Grillo e Tuccillo aprono la campagna elettorale. Malerba (M5S) torna a parlare e attacca la politica locale

Afragola. Grillo e Tuccillo aprono la campagna elettorale. Malerba (M5S) attacca la politica locale

Parte la campagna elettorale dei candidati a sindaco di Afragola. Oggi, 17 Maggio, alle ore 18,30, il candidato sindaco Claudio Grillo (coalizione centro destra) taglierà il nastro di ‘Casa Afragola’, il comitato elettorale costituito nella struttura dell’ex caserma della Guardia di Finanza, di fronte alla Basilica di Sant’Antonio. L’imprenditore afragolese incontrerà tutti i candidati delle dieci liste che compongono la sua coalizione. L’on. Domenico Tuccillo, candidato con la coalizione di centro sinistra, invece, inaugurerà la campagna elettorale sabato 19 maggio in Piazza Gianturco alle ore 18,30. Il messaggio è chiaro da parte dell’attuale sindaco di Afragola: “Gente pulita, capace, che pensa solo al bene della città”. Sul fronte Movimento 5 Stelle, torna a parlare il consigliere regionale Tommaso Malerba a sostegno del candidato a sindaco il prof. Michele Bencivenga: “Anche in questa tornata elettorale, come 5 anni fa, dopo una serie di balletti, alcune piroette e salti della quaglia, senza dimenticare abbandoni last second e tradimenti in nome di una smarrita credibilità locale, ai nastri di partenza avremo ancora una volta un Centrodestra che rappresenta tutto e il contrario di tutto, e un Centrosinistra ancora alla ricerca della sinistra perduta, come sempre, il Movimento 5 Stelle correrà da solo, in piena coerenza, con un’unica lista e avendo come alleati i cittadini liberi di Afragola”.

(Vi.rus)