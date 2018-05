RAGAZZA WE CAN DANCE 2018, presentazione dell’ottava edizione

Venerdì 25 Maggio 2018 alle ore 12.00 si terrà la presentazione ufficiale del concorso di bellezza e non solo… RAGAZZA WE CAN DANCE ottava edizione, nella splendida location di VILLA DIAMANTE in Via Manzoni- Napoli, nell’occasione sulla straordinaria terrazza panoramica offrirà a tutti i presenti un finger food e cocktail Bar.

La Kermesse di bellezza rivolta a ragazze di talento con tanta voglia di esprimersi e mettersi in gioco, anche quest’anno andrà’ alla ricerca di nuovi volti per il mondo dello spettacolo.

Ideato da Stefano e Dino Piacenti e’ oramai giunto alla sua ottava edizione, un nuovo tour estivo itinerante con tappe in giro per la penisola, durante le quali le partecipanti avranno modo di mostrare capacita’ ed estro inseguendo il sogno di diventare showgirl.

L’omonimo format televisivo( nato 25 anni fa) WE CAN DANCE seguira’ passo dopo passo le candidate documentandone di progressi e il percorso verso il mondo dello spettacolo.

La vincitrice del concorso, la cui finale si terrà il 13 e 14 Ottobre nello scenario del Teatro Mediterraneo nella Mostra D’Oltremare sarà premiata con un contratto di collaborazione con WCD EVENT SRLS per un anno, una crociera MSC per due persone nel Mediterraneo, un outfit firmato AKE’, un prezioso gioiello del maestro orafo GERARDO SACCO, un TV color ultima generazione da parte di Euronics Gruppo Tufano, un buono per l’acquisto di un arredamento completo presso PREZIOSO CASA.

Soddisfatto il Patron STEFANO PIACENTI ” siamo giunti all’ottava edizione e il prestigio della manifestazione viene costantemente accresciuta dai partner che decidono di seguirci in questa avventura.

Centinaia le richieste di partecipazione al casting, lo ricordiamo sempre l’iscrizione di partecipazione a RAGAZZA WE CAN DANCE e’ completamente GRATUITA.

Media partner del concorso sono RADIO MARTE e RADIO MARTE 2

Per partecipare alla manifestazione e’ necessario inviare curriculum e foto all’indirizzo di posta elettronica [email protected] com

Oppure chiamare i seguenti numeri. 081.58.65.668. 392.46.22.419