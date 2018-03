Agenti indagati per procurata evasione

CAGLIARI, 19 MAR – Avrebbero consentito l’entrata e l’uscita dal lavoro di quattro detenuti con orari oscillanti, tra i dieci e i 50 minuti, rispetto a quanto indicato nell’autorizzazione per l’impiego esterno. Per questa ragione la Procura di Cagliari ha indagato con l’accusa di procurata evasione otto agenti della Polizia penitenziaria del capoluogo che si occupano del servizio di portineria del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna), ospitato nell’ex carcere di Buoncammino. Qui lavorano quattro detenuti della casa circondariale di Uta – anche loro indagati – a cui è permessa l’uscita al mattino e il ritorno alla sera, proprio per lavorare al Dap. Secondo l’accusa, i quattro sarebbero entrati talvolta al lavoro con alcuni minuti di ritardo o usciti anticipatamente rispetto al previsto, incorrendo così nel reato di evasione.

2018-03-19_1191786382