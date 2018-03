Aggredisce ex moglie e fugge, arrestato

MATERA, 26 MAR – Di fatto separati da alcuni mesi, ha aggredito per strada l’ex moglie, costringendola a salire sulla sua automobile, e poi, dopo l’intervento degli agenti della Volanti allertati da alcuni passanti, ha cercato di fuggire, ma un 49enne materano è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia. L’arresto – è specificato in un comunicato diffuso dalla Questura materana – è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria. L’episodio è avvenuto in via Granulari, dove l’uomo ha bloccato la donna, aggredendo anche un passante che aveva cercato di fermarlo. La donna è stata poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Madonna della Grazie “per le cure del caso”. Secondo quanto si è appreso, già in passato l’uomo aveva aggredito l’ex moglie, procurandole, in un caso, anche la frattura del setto nasale.

