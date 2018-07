AGGREDITA E ACCOLTELLATA: muore il noto volto dello spettacolo

È successo nella stazione della metropolitana di Oakland, in California. La ragazza era ferma sulla banchina in attesa del treno quando un uomo le si è avventato contro con un coltello. Dopo aver infierito su di lei l’uomo si è rivolto contro la sorella, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La ragazza uccisa è Nia Wilson, giovane rapper di 18 anni. L’assassino, John Cowell, 27 anni, è un giovane pregiudicato con problemi di malattia mentale.

Cowell era già noto alla polizia perché rilasciato sulla parola nel maggio 2018. La sua carriera criminale era iniziata tre anni prima quando con una denuncia per vandalismo e altri piccoli reati, e proseguita nel 2016 con una condanna per rapina. La polizia ha identificato questa modalità come ‘aggressione da cortile della prigione’, perché negli agguati negli spazi comuni delle prigioni si agisce allo stesso modo. Molte celebrità si sono mobilitate per chiedere giustizia per Nia.

Fonte: Caffeina