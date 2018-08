“Aggrediti a bastonate”. Il racconto da brividi dei turisti. Ma la versione dell’albergatore è completamente diversa

Una famiglia di Città del Capo, in vacanza ad Aosta, sarebbe stata aggredita dal titolare di un albergo a due stelle, a pochi metri dal centro del capoluogo della Valle. A raccontare l’episodio, mediante una recensione su Tripadvisor, è stata Audrey Goodridge, una dei diretti interessati del fatto. La donna ha spiegato di essere giunta all’Hotel Mignon alle 22 del 18 agosto aggiungendo: “Abbiamo chiesto se nostra figlia potesse usare il bagno visto che era disperata. L’albergatore ha rifiutato e ha detto che non eravamo ospiti. Mia figlia non riusciva a resistere e mio marito l’ha portata nel posto che ha trovato più lontano dall’albergo per fare il suo urgente bisogno. L’uomo si è presentato con un bastone e ha picchiato mio marito sulla schiena causandogli un grave infortunio”.

La replica dell’albergatore

Per Paolo Maccari, titolare dell’hotel, i fatti sarebbero andati in maniera diversa: “I ‘signori’ in questione si sono permessi di fare i loro bisogni nel parcheggio dell’hotel, sotto le finestre delle camere dei nostri clienti. Una vergogna, dei veri maiali, oltre al tempo che hanno fatto perdere a tutti noi e al fatto di avere lasciato vuote 2 camere prenotate appositamente per loro dal Soccorso Stradale (dal momento che la loro auto si era fermata per un guasto). Gente del genere dovrebbe vergognarsi altro che criticare il nostro comportamento, visto che li abbiamo invitati a salire sul taxi da noi chiamato su loro richiesta e ad andarsene immediatamente, considerato che non è proprio normale venire a fare i bisogni davanti all’ingresso di un hotel”.

fonte: Fanpage