Aggressione Daisy, Di Maio: «Imbecilli e criminali»

“Più se ne parla”, dei casi di “aggressione a persone di colore, più si interroga la società su quanto siano imbecilli e criminali quelli che fanno queste cose”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, aggiungendo: “Spero li mettano in galera il prima possibile, in ultimo quelli che hanno colpito la nostra atleta azzurra Daisy Osakue”.

Le dichiarazioni

“Se si utilizzano questi casi per dire che il governo sta fomentando il razzismo, io respingo al mittente queste accuse perché i dati parlano chiaro: non è che sia una cosa buona, ma questi episodi si verificavano anche negli anni precedenti – ha precisato Di Maio -. Il problema è che negli anni precedenti non se ne parlava, adesso per attaccare il governo se ne parla”. Secondo Di Maio, “se veramente vogliamo fare un lavoro di rinascita culturale del nostro Paese rispetto ai casi di aggressioni a persone di colore, lo dobbiamo fare senza strumentalizzarle politicamente perché altrimenti diventa una partita di pallone. Ma noi stiamo con le persone aggredite, ci mancherebbe altro”.