BARI, 14 GEN – Un uomo di 33 anni, Fabiano Andolfi, agli arresti domiciliari per rapina, è stato ucciso poco fa con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone mentre l’uomo si trovava nella sua abitazione, in via Baracca, 11, nel quartiere Carrassi, a Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

2018-01-14_1141749318