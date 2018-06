Agguato in pieno centro: uccisi imprenditore e moglie

Una coppia felice così li ricordano i loro carie gli amici più cari. Lui un importante imprenditore piemontese, lei un ex modella. E’ stata una vera e propria esecuzione quella che ha portato alla morte Roberto Gaiottino, imprenditore edile piemontese, e la moglie Claudia Patricia Zabala Dominguez.

L’AGGUATO

La polizia pensa che si tratti chiaramente di un agguato. Gaiottino, 44 anni originario di Barbania, nel Canavese, stava mangiando in un ristorante assieme alla moglie, una donna colombiana di 36 anni. Secondo le testimonianze, assieme a loro c’era anche un altro amico colombiano. Sono usciti tutti e tre insieme per ritornare verso l’albergo, ma un uomo li stava aspettando fuori dal locale. Si è avvicinato alla coppia e ha esploso cinque colpi di pistola, due dei quali mirando direttamente alla testa delle vittime, non lasciandogli scampo. L’amico è invece rimasto illeso. Subito dopo l’omicidio, il killer è scappato a bordo di un’automobile dove lo stava aspettando un complice.