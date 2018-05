Agnese Renzi stravolge il suo look: bellissima ed elegante

Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, 41 anni, professoressa di lettere in un liceo del capoluogo toscano, non ha mai amato la visibilità pubblica, ma è stata spesso oggetto di curiosità degli italiani e delle riviste di gossip. In molti, a dire il vero, hanno a volte criticato un pò troppo duramente l’aspetto fisico della donna, contestandole un’eccessiva magrezza.

Ha sorpreso tutti

Questa volta, però, il web si è scatenato sorpreso. E’ stata ospite insieme al marito alla prima dell’81/o Festival del Maggio musicale fiorentino e ha sfoderato un look che ha fatto parlare tutti. A spiccare la sua eleganza e il portamento. L’attenzione è stata tutta puntata su di lei. Agnese Renzi è apparsa elegante e in splendida forma: indossava un vestito corto nero abbinati a sandali neri con tacco alto. La moglie di Renzi ha sfoggiato anche un nuovo taglio di capelli.