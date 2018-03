Spaventoso incidente: sette feriti nel salernitano

Spaventoso incidente stradale nella notte ad Agropoli in via Moio nei pressi del cimitero. Tre auto, una Lancia Ypsilon, una Fiat 500 e una Fiat Panda si sono scontrate. Come riporta salernonotizie.it la Panda si è ribaltata rimanendo di traverso sulla carreggiata. Sul posto sono giunti i soccorsi. Nell’impatto sette persone sono rimaste ferite. Gravi le condizioni di tre di loro, che viaggiavano a bordo di due vetture scontratesi frontalmente. I feriti sono stati trasportati in ospedale.