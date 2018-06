Choc al Grande Fratello: Aida fermata dalla Polizia a Roma. Lo ha fatto davanti a tutti

E’ stata fermata dalla Polizia di Roma Aida Nizar che, dopo gli studi del Grande Fratello, ha voluto provare

il brivido delle acque della storica Fontana di Trevi come una novella Anita Ekberg, beccandosi una bella multa. Prima di immergersi nelle acque rinfrescanti della fontana fellinaina, la contestatrice del Grande Fratello si era rovesciata in testa una bottiglia d’acqua. La caliente concorrente del nostro GF, presa dalla calura di Roma,

ha pensato bene di immergersi nella famosa Fontana nonostante i divieti comunali.

La scena cinematografica riproposta in modo amatoriale le è costata una multa alquanto salata : ben 450 euro da sborsare!!! Al povero agente che le verbalizzava la multa, l’esplosiva Aida ha così risposto: “Sono laureata in giurisprudenza e so cosa fare e cosa no“, e poi ha aggiunto: “Tu sai che caldo fa? Io sono più pulita di questa fontana e tu lo sai, mi hai visto tante volte! Tu sai perfettamente che sono la donna che adora la sua vita. Abbiamo bisogno di più docce“.

