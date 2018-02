Nuovo amore in vista per Aida Yespica e Jeremias Rodriguez? Durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 2, i concorrenti erano sembrati molto complici, al punto che la relazione tra la Yespica e il suo, ormai ex, fidanzato sarebbe volta al termine. All’uscita dalla casa i loro destini si erano separati, ma potrebbero aver deciso di ricongiungersi. I paparazzi li hanno beccati insieme per le strade di Milano in teneri atteggiamenti.

I due, si sono scambiati un bacio all’interno della casa ma nulla era poi proseguito. Ora, secondo i beni informati le uscite sarebbero sempre più frequenti e la loro relazione starebbe prendendo una piega decisamente diversa.