“Aiuto, basta!” Anziana violentata in una casa di riposo. Scoperto il colpevole.

Una donna di oltre 80 anni sarebbe stata molestata sessualmente nella casa di riposo dove è ospite. La denuncia è giunta nei giorni scorsi sul tavolo della Procura di Macerata che ha subito dato il via alle indagini.

Il fatto

Il caso è stato segnalato ai carabinieri dalla dirigente del settore Servizi sociali, avvertita dai responsabili della struttura. La donna sarebbe stata violentata da un dipendente i 50 anni. Azioni riprovevoli che non sono passate inosservate. Il reato ipotizzato è quello di violenza sessuale. Per quanto riguarda le conseguenze disciplinari per il dipendente sotto inchiesta, c’è già stata una riunione della commissione disciplinare per capire come procedere.

Fonte: FanPage