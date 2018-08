“Aiuto, soffro…”. Momenti di terrore per la nota showgirl italiana

“L’idea era un giorno a Ischia per rilassarmi…”; quella che doveva essere un tranquilla gita al largo di Ischia, per Mara Venier si è trasformata in un incubo. In un video pubblicato su Instagram si vede la conduttrice letteralmente terrorizzata, che tenta di tutto per scacciare la paura di finire in mare e alla fine canta anche in napoletano il celebre brano “Oi Vita Mia”. Al grido di “C’è il mare agitato, non so nuotare”, la showgirl italiana ha passato attimi di autentico panico.



fonte: Fanpage