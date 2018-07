“AIUTO STO ANDANDO A FUOCO” DUE ROM INCENDIANO CAMPO, AGRICOLTORE AVVOLTO DALLE FIAMME.

E’ il terzo incendio che avviene ad Aviano in provincia di Pordenone. Stando a quanto ci perviene dagli inquirenti un agricoltore sarebbe stato preso di mira da due rom. Gli incendi hanno distrutto trattori agricoli, rimorchi, varie attrezzature e bombole di gas custoditi nel capannone adiacente l’abitazione. I responsabili, due fratelli minorenni, nomadi, sono stati denunciati dai carabinieri: hanno vuotato il sacco, sono stati loro. Si erano accaniti contro lo sfortunato agricoltore per futili motivi.

LA VICENDA

Il primo luglio è andato a fuoco il materasso della sua camera da letto e ieri sera è stata completamente distrutta l’intera abitazione, ancora una volta data alle fiamme. Fortunatamente l’uomo non era mai presente e non è rimasto ferito. Questa serie di incendi hanno creato molta preoccupazione nella comunità di Aviano, in particolare tra le famiglie che vivono in via dei Molini. eri sera la svolta nelle indagini: alle 17.30 due minorenni sono stati notati introdursi nell’abitazione del sindaco del Comune di Aviano Ilario De Marco Zompit. Dopo aver scavalcato il muretto di recinzione hanno rubato tre biciclette, di cui una elettrica poi abbandonata e rinvenuta dal proprietario. La descrizione dei ragazzi e le immediate indagini dei carabinieri si sono concentrate subito nei confronti di due fratelli minorenni di 14 e 15 anni, nomadi, stanziali ad Aviano con la famiglia che vive in una roulotte. I due sarebbero stati inchiodati da alcune testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisiti dagli investigatori.