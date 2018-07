“Aiuto, sto male”, disabile segregata in casa dal compagno. Le rubava la pensione

Una scena raccapricciante quella trovata dalla polizia municipale in quel di Alessandria.

Una donna di 48 anni viveva tra i suoi escrementi e quelli dei suoi due cani perché da tanto tempo segregata dal suo compagno 37enne in un appartamento. C’erano state diverse segnalazioni, fino a che la polizia municipale è entrata in casa e ha liberato la donna in gravi condizioni e precaria igiene.

Rubava la pensione di invalidità. I due si erano conosciuti su internet.

La strategia diabolica dell’uomo era studiata per intascarsi la pensione d’invalidità della povera compagna disabile. L’uomo è stato denunciato per sequestro di persona, circonvenzione di incapace e abbandono di persona incapace. Come afferma Il Secolo XIX, sono stati i vicini si lamentavano da del cattivo odore che proveniva dalla casa.

La 48enne viveva con due cani, senza luce, acqua, gas e telefono, era da tempo cercata dalla famiglia.