AL BANO E ROMINA SI RISPOSANO. LA LECCISO:”IL MIO CUORE È…”

Loredana Lecciso si confessa a Un giorno da pecora su Radio1: parla di Al Bano Carrisi: “Si, sono single ma con tanto affetto per Al Bano, sempre, il mio affetto per lui rimarrà, ci vogliamo veramente bene, anche se a volte non sembrerebbe.

IL LEGAME CON ALBANO

Ci lega un forte sentimento: amici, sempre”, premette parlando con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Si dice che Al Bano si sposerà di nuovo con Romina… “Io lo escluderei. Ma non entro nel merito”. Qual è il suo umore in questo periodo? “Sono un po’ triste…. È in cerca di un nuovo compagno? “Il mio cuore l’ho messo nel freezer, è a ‘meno trenta’…”.