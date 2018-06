“AL GOVERNO CI SONO TRE MINISTRI GAY ECCO CHI SONO…” BOMBA DI ALESSANDRO CECCHI PAONE.

Alessandro Cecchi Paone, sgancia la bomba a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1: al governo ci sarebbero tre ministri gay. E ancora, dà pesanti indizi affermando che due sarebbero del M5s e uno della Lega. Dunque restringe ulteriormente il campo affermando che tutti e tre sarebbero uomini. “In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono”. Quanti?

LE DICHIARAZIONI

“Direi che ce ne sono tre, tra i ministri”, sottolinea. Perché non fanno coming out secondo lei? “Se fossero leghisti, direi perché la loro posizione culturale o ideale non gli porterebbe voti. Ma se fossero grillini dovrebbero dirlo….”. E quando gli chiedono se potrebbero essere due ministri grillini ed uno leghista, Cecchi Paone conferma senza indugi: “Si si”. Sono tutti uomini? “Si”. Si dice addirittura che in questo governo ci sia una sorta di lobby gay, lo imbeccano. “Una lobby non credo, sennò dovrebbero fare ulteriori leggi a favore dei diritti”, conclude Cecchi Paone.