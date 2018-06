Al Grand Hotel “La Sonrisa” si avvera il sogno di Karol Mercadante

Il 27 maggio 2018 è stata la grande giornata per la piccola Karol Mercadante, di nove anni. Al Grand Hotel “La Sonrisa” di Sant’Antonio Abate (NA) si è tenuta una meravigliosa festa della prima comunione di questa stupenda bambina, reduce di un lutto per la prematura scomparsa della mamma Antonella, deceduta di recente ad appena 37 anni.

La festa è stata voluta dal papà insieme a Chiara, sorella maggiore di Karol, secondo un desiderio della mamma. Il particolare sfarzo con cui è stato allestito l’evento ha suscitato grande scalpore in tutta la Campania: già il giorno prima il papà ha voluto realizzare un ulteriore evento di sorpresa, una serenata dei due cantanti neomelodici Erry Mariano e Rico Femiano, con momenti di folk e spettacolo, buffet e fuori d’artificio che è terminata la mattina dopo verso le 4, e nemmeno poco dopo è iniziato il tour-de-force del giorno della ricorrenza, con l’arrivo de “I Foi Parrucchieri”, scelti per effettuare trucco e parrucco alla festeggiata, e con il sopraggiungere delle telecamere di Realtime, che hanno ripreso tutti i preparativi nella abitazione della bambina, che hanno anticipato il rito religioso previsto alla Parrocchia S. Maria della Fede a Napoli per le 15.

Ecco che dopo un lungo viaggio in auto, Karol è stata accompagnata al Grand Hotel La Sonrisa dalla carrozza reale messa a disposizione dalla struttura alberghiera.

Ad aprire la festa è stata la sorella Chiara, studentessa di ballo moderno, latino e classico, che si è esibita per l’occasione in un numero di danza moderna. La festa-evento è stata densa di arte e spettacolo, ma di particolare impatto si può considerare l’intervento dell’artista-pittore Gianni Savarese, che durante l’evento ha dipinto, alla presenza degli ospiti e della figlia del compianto “boss delle cerimonie” Don Antonio, un bellissimo quadro rappresentante Karol con la mamma.

A seguire una intensa carrellata di esibizioni di cantanti di spessore del panorama neomelodico napoletano: Emiliana Cantone, Alessio, Ivan Granatino, Gianni Fiorellino con i loro maggiori successi, e quindi un numero de “gli Sciosciammocca”. Lo spettacolo si è concluso con un numero particolarissimo di Tony Colombo, che dopo una sua performance canora si è esibito con la festeggiata in un simpatico sketch, che è stato reso immediatamente visibile sui social-network e che a distanza di appena due settimane ha già superato le 65.000 visualizzazioni.

La festa è terminata alle 5 del mattino nell’euforia generale di tutti e soprattutto della piccola festeggiata, che in questo modo ha coronato il sogno suo e quello della compianta mamma.

Da non dimenticare per la doppia giornata dell’evento sono stati scelti “I Foi Parrucchieri” come trucco e parrucco ufficiale della bambina: una scelta di prestigio dunque quella del famoso duo formato da Marianna Foi (make-up artist) e Angelo Simonelli (hair-stylist) che hanno sede in via Cesare Rosaroll a Napoli e che sono sempre in primo piano in numerosi eventi di elevato spessore mediatico non solo locale, ma anche nazionale e internazionale, che consente loro di ricevere numerosi riconoscimenti di rilievo.