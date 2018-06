AL MASCHIO ANGIOINO IL PREMIO NAZIONALE “ITALIA A COLORI”

Si terrà lunedì 2 luglio a partire dalle ore 19.30 al Maschio Angioino di Napoli la seconda edizione del “Premio Nazionale Italia a Colori”, la serata-evento promossa da Mattina 9, il morning show di Canale 9 – 7 Gold.

La manifestazione intende essere un riconoscimento per tutte le eccellenze che si sono distinte nei rispettivi ambiti di competenza, dal sociale all’imprenditoria, dalla politica alla cultura allo sport.

La serata, condotta da Claudio Dominech e Mariù Adamo, sarà introdotta dagli indirizzi di saluto delle autorità presenti, dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris a Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe.

Riceveranno il Premio Nazionale Italia a Colori 2018 il ministro dell’Ambiente Sergio Costa; Amaurys Perez per lo sport ed il sociale; il direttore del Museo Archeologico di Napoli Paolo Giulierini; il cavalier Patrizio Podini, numero uno di Md Spa; il presidente dell’Università Telematica Pegaso Danilo Iervolino; il presidente di Carpisa Raffaele Carlino; il direttore del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo Giuseppe Picone; personaggi dello spettacolo come gli Arteteca, i Foja e il duo Ivan e Cristiano; la ricercatrice Annamaria Colao; il giornalista Ernesto Mazzetti; il broker Angelo Coviello e Roberto Caserta, titolare del Laboratorio Ortopedico Enrico Caserta.