Al via la prima edizione del “Premio Napoli Village -Ambasciatori del sole”- di Maridì Vicedomini

Al via la prima edizione del “Premio Napoli Village “Ambasciatori del sole “ ideato da Raffaele De Lucia, editore e direttore di “Napoli Village” in occasione dei primi dieci anni del quotidiano d’informazione on line. “Era il 15 maggio 2008” ha detto De Lucia, quando veniva pubblicato on line il primo articolo. Oggi, dopo un decennio, “Napoli Village” costituisce un punto di riferimento costante per l’informazione partenopea e non solo; le tre milioni di pagine visualizzate nel 2017 come attestato da Google Analytics, sono la prova inconfutabile di quanto sia cresciuta questa realtà editoriale che prossimamente si appresta a ricevere il terzo restyling; infatti una nuova grafica ed una modifica del logo daranno vita alla 3.0 versione di www.napolivillage.com.” Il Premio “Napoli Village “Ambasciatori del sole” si è svolto nel corso di un evento esclusivo tenutosi nella splendida Villa Di Donato, già Casina di Caccia del “700, nel cuore di Napoli antica, immersa in una fitta vegetazione mediterranea A fare gli onori di casa, accanto a De Lucia, la padrona di casa, Donna Patrizia De Mennato.

Una serata dai contenuti di alto profilo dove si è discusso a margine del ruolo importante dell’informazione pubblica, dei quotidiani on line, del rispetto delle fonti e della necessaria, puntuale lotta alle fake news. “Sono particolarmente onorato di premiare in questa occasione esimie personalità del mondo delle professioni, delle istituzioni, dell’impresa e dello spettacolo che danno onore e visibilità universale della nostra realtà partenopea”; ed a proposito della filosofia che da sempre insegue come direttore ed editore di una testata giornalistica, De Lucia si è così espresso” Faccio mie le parole di Papa Francesco che ha pronunciato nel corso del “World Communication day” invitando i professionisti della comunicazione a promuovere un giornalismo di pace al servizio di tutte le persone, specialmente dei più disagiati, di quelli che non hanno voce”. Premiati: i Sindaci di Napoli e Pozzuoli , De Magistris e Figliolia, Il Rettore della Federico II Gaetano Manfredi, la professoressa Annamaria Colao, il Presidente della BCC Napoli, Amedeo Manzo, l’attore Gigi Savoia, la Factory casa Surace, Antonella Leardi, Luca Abete di “Striscia la notizia”, Francesco Borrelli e Gianni Simioli,Ugo Cilento, Francesca Filardo, L’Accademia di Moda Maria Mauro, l’Associazione Art 1307, Rosa Alvino ed Ivan Fedele, Carla Pinzero, i programmi tv “C’era una volta” e “Mattina 9”, l’agenzia Videoinformazioni, l’avvocato Laura Esposito A seguire dinner buffet con un festival di pietanze ispirate alla tradizione culinaria napoletana sotto la vigile supervisione di Donna Patrizia ed un maxi babà a forma di Vesuvio, opera d’arte dei maestri pasticcieri di “Scaturchio” Ad allietare la manifestazione le performance di Burlesque a cura dell’Accademia Art Burlesque Napoli” ed il defilè di moda delle allieve dell’Accademia di Moda Maria Mauro.

MARIDI’ VICEDOMINI