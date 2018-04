Alessandro Tocci morto in incidente stradale ad Albano il 15 aprile 2018

La comunità dei Castelli Romani è in lutto per Alessandro Tocci, 55enne deceduto dopo uno scontro frontale in via Olivella. La tragedia si è consumata intorno alle 4 del mattino nei pressi di Villa Doria. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che a causare lo scontro sarebbe stata una Audi A4, con a bordo due giovani romeni, che è finita contro una Peugeot Capter alla cui guida c’era Alessandro Tocci. Il conducente dell’Audi, un 26enne residente a Pomezia, si è allontanato dal luogo dell’incidente, per poi essere immediatamente rintracciato dagli agenti della Polizia Stradale. È stato denunciato, per il momento, per omicidio stradale e omissione di soccorso, e gli è stata ritirata la patente. La notizia è riportata da Romatoday. Sono tanti i messaggi di cordoglio per Alessandro.