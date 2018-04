Alfie Evans ancora vivo, sta respirando da solo da 11 ore

Il respiratore di Alfie Evans è stato staccato nella notte, maa il piccolo di 23 mesi, affetto da una malattia neurodegenerativa e al centro di un’aspra battaglia legale, sta respirando da solo da 11 ore. “Ho parlato poco fa con Thomas, il padre di Alfie. In questo momento Alfie ha la mascherina per l’ossigeno però c’è bisogno di trasportarlo. Poco fa ho parlato con l’ambasciatore Trombetta a cui ho detto che l’Equipe del Bambino Gesù è allertata e pronta a partire in pochi minuti. Il ministro Pinotti si sta attivando per dare l’aereo. La situazione va risolta in pochi minuti“: lo ha dichiarato al programma di Alessandro Milan “I funamboli” su Radio 24 la presidente dell’ospedale pediatrico della Santa Sede, Bambino Gesù, Mariella Enoc come riporta meteoweb.