Alice, promessa del volley, muore a 19 anni stroncata dal male

E’ morta a soli 19 anni. Alice Benvenuti di Lucca, giovane promessa della pallavolo, aveva scoperto di avere una grave malattia. La ragazza aveva lottato contro quel brutto male.

Come riporta La Nazione la giovane, studentessa del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, si è spenta martedì mattina in ospedale. Alice era stata ricoverata dopo che le sue condizioni si erano aggravate. In passato Tiziano Ferro le aveva mandato un messaggio come sostegno.

«Alice volevo mandarti un bacio. Purtroppo non sei venuta al concerto, perché so che non stai benissimo. Ti aspetto e intanto ti mando un grandissimo abbraccio», così Tiziano aveva scritto sui social