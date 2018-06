Alilauro, in cabina di comando spunta Giorgia Palmas

Non poteva passare inosservata, sull’aliscafo Alilauro da Napoli per Ischia delle 14.35, la bellissima conduttrice e showgirl Giorgia Palmas, che ha fatto irruzione in cabina di comando salutando il comandante Giuseppe D’Abundo e posando per l’obiettivo del fotografo Eugenio Blasio. La Palmas non era in compagnia dell’ex nuotatore Filippo Magnini, con il quale la showgirl fa coppia da qualche mese. A Ischia Giorgia presenterà la serata di gala legata alla presentazione della linea Bianca Brandi di FFC Creative Group, in programma dalle 20.30 di oggi al Grand Hotel Punta Molino.