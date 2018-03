FIRENZE, 2 MAR – Non solo problemi di pioggia gelata oggi lungo l’A1: autostrada interessata anche da allagamenti nell’area fiorentina, con conseguente coda di 11 km, in diminuzione, secondo quanto segnalato da Autostrade. Tutto è dipeso, spiega sempre la società, dall’esondazione del torrente Ghindossoli nella zona di Firenze Scandicci, che ha interessato parzialmente anche l’autostrada all’altezza del km 291. Il corso d’acqua è tracimato, si spiega, a causa delle forti piogge in atto dalla notte scorsa e dello scioglimento della neve. “I ristagni d’acqua, adesso risolti anche grazie agli interventi di regolazione idraulica effettuati dal personale di Autostrade per l’Italia – spiega sempre la società -, hanno interessato le carreggiate autostradali in particolare in direzione di Roma, causando la formazione di 11 km di coda adesso in diminuzione”.

