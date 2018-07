ALLARME Blatte e Scarafaggi. Portano malattie gravi, ecco come difendersi.

Come spesso accade ogni estate, molte strade vengono invase da blatte e scarafaggi. I Comuni, attraverso opere di deblatizzazione e deratizzazione fanno il possibile per sconfiggere il fenomeno.

I rimedi

La metodolgia è quella simile all’eliminazione degli scarafaggi in casa, sgradevolissimi ospiti e portatori di malattie.

Ma prevenire è sempre meglio che curare : la prevenzione dell’infestazione di blatte è fondamentale.

Prima di tutto bisogna conoscere le abitudini e preferenze dello scarafaggio.

questo insetto predilige lo sporco, l’umidità e il caldo;

si nasconde nella tana di giorno ed esce quando l’ambiente è al buio;

è molto prolifico e resistente;

si sposta in modo veloce in verticale e in orizzontale, entrando da fessure, crepe, scarichi e prese dell’aria;

ama, in particolare, la cucina e il bagno dove gli è possibile trovare cibo e calore umido. Staziona spesso sotto il lavello, il frigo, il forno e i mobili situati nel locale.

Questo in linea generale, ma consiglio comunque la lettura del post su come riuscire a distinguere i tipi più diffusi di blatte e come tende a comportarsi ogni varietà.

Per fare in modo che la lotta alle blatte sia efficace, bisogna, innanzitutto, procedere con regolarità all’abituale intervento di disinfestazione condominiale eseguito da personale specializzato.

E’ bene fare un abbonamento con le ditte appaltatrici. Occorre sempre controllare che vengano rispettati i tempi e i periodi di somministrazione degli insetticidi da parte delle stesse.

Ma, a volte, anche questo è di poco aiuto nel caso che la disinfestazione non venga anche effettuata negli edifici del circondario. Certo che avere fatto effettuare la bonifica periodica nel nostro palazzo ci protegge, ma si corre lo stesso il rischio che le blatte, provenienti da locali vicini non sottoposti al trattamento, entrino dall’esterno.

Chiudiamo fori, fessure, crepe nei muri esterni ed interni, e eventuali aperture, che possano permettere il passaggio delle blatte, con stucco o silicone, non tralasciando porte, finestre, infissi e sigillando le aperture intorno ai tubi dell’acqua e di scarico in bagno e in cucina.

Teniamo il più possibile la casa pulita e in ordine, evitando di lasciare sacchi pieni di indumenti e oggetti vari in giro e ammassi di materiale e cartoni negli sgabuzzini, nelle soffitte e cantine, su terrazzi e, in particolare, nei locali poco vissuti.