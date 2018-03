Milano. Allarme bomba in metro: controlli nella stazione di Sesto Fs

Attimi di tensione stamattina all’interno della stazione di Sesto Fs, a Sesto San Giovanni (Milano), chiusa per un allarme bomba. La stazione è stata evacuata dalle forze dell’ordine. Caos per i treni Trenord e per tutti i convogli di passaggio, così come per la linea rossa della metropolitana milanese.

Sul posto sono intervenute le autorità di pubblica sicurezza, segnala l’Azienda trasporti milanesi con un tweet. Chiusa la fermata e quindi sospesa la circolazione della M1