Allarme bomba sul volo Roma-Chicago: la notizia è di poco fa. il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio è stato fatto atterrare all’aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l’allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del velivolo: in uno si faceva riferimento a una bomba a bordo. Alla luce della scoperta e dopo aver valutato la situazione, l’equipaggio ha deciso la deviazione allo scalo più vicino, lanciando il “May Day” intorno alle 12:45 e informando i controllori di volo della decisione. Il volo è atterrato in un’area isolata dell’aeroporto di Shannon alle ore 14:15 locali. Lo scalo, messo in allarme, ha atteso il velivolo con tutte le misure di sicurezza per simili situazioni di emergenza. Una volta a terra il velivolo è stato circondato da pompieri e polizia. I passeggeri sono stati fatti sbarcare 40 minuti dopo l’atterraggio.