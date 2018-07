ALLARME FARMACO KILLER. Contiene sostanze cancerogene:”non usatelo!”

L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, aveva ordinato nei giorni scorsi il ritiro dal mercato dei farmaci a base di Valsartan, un principio attivo utilizzato per curare ipertensione e insufficienza cardiaca, in Italia, per la presenza di un’impurità potenzialmente cancerogena per un totale di 700 lotti.

Il provvedimento

Ha riguardato anche altri paesi in tutto il mondo, tra cui molti dell’Ue, come Germania, Spagna, Francia e Portogallo, solo per citarne alcuni, mandando nel panico centinaia di migliaia di pazienti. La decisione è stata presa a seguito di controlli che hanno riscontrato alcune impurità durante la produzione del principio attivo da parte della società Zhejiang Huahai Pharmaceuticals nello stabilimento di Chuannan a Linai, in Cina. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul ritiro del Valsartan e quali sono i reali rischi per la salute che si corrono.