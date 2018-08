ALLARME FURTI IN TUTTA ITALIA: entrano in casa mentre siete in vacanza. Scopri come difenderti πŸ‘‡

Tutti i centri abitati finiscono per svuotarsi ad Agosto mentre tantissimi negozi mettono fuori dalle rispettive vetrine cartelli che annunciano la momentanea chiusura. A rimanere ben radicati tra le vie e le piazze sono spesso i malintenzionati, che cercano di approfittare della situazione per mettere a segno preziosi colpi. Agosto Γ¨ il mese dei furti in casa. Ma una soluzione assai meno costosa Γ¨ il cosiddetto”controllo del vicinato”, sistema che sta prendendo sempre piΓΉ piede. Entrando nel dettaglio, si tratta di un sistema che si sta sviluppando grazie all’Associazione Controllo del vicinato. Servono occhi aperti, un telefonino con Whatsapp e un po’ di senso civico. PerchΓ©, spiega a Il Giornale il presidente Ferdinando Raffero, “gli occhi della gente sono le prime telecamere. La nostra forza Γ¨ creare reti di rapporti tra le persone”. Oggi sono 60mila, in tutta Italia, le famiglie aderenti all’Associazione per un totale di circa 200mila persone coinvolte.

Fonte: Caffeina