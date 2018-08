ALLARME IN ITALIA. Il morso di questo ragno può uccidere. Si stanno diffondendo nel paese

Allarme in Italia. Viene morso da un ragno e rischia di perdere la gamba

Un morso di ragno violino miete un’altra vittima. Nuovi casi in Italia. Un vigile di 59 anni è stato punto nel giardino di casa. A far preoccupare per lo stato di salute dei pazienti non è solo il veleno. Infatti il morso del ragno può veicolare anche batteri molto pericolosi che mettono a repentaglio l’organismo. Qualche settimana fa è toccato a un camionista dover fare i conti con il ragno violino: il 53enne ha vissuto un mese e mezzo di assoluta paura. A Milano sono intervenuti subito riuscendo ad evitare l’amputazione della gamba. C’è voluto un mese e mezzo di antibiotici per guarire, ho avuto paura”. L’uomo è sulla via della guarigione, ma ha vissuto momenti molto difficili.

Le sue dimensioni possono arrivare a una lunghezza che varia dai 7 ai 10 millimetri circa. Si tratta di un aracnide molto timido che raramente attacca. Si chiama così per una sorta di disegno nerastro sull’addome, dalla forma simile allo strumento da cui prende il nome.

Fonte: Caffeina