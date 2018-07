ALLARME INSETTO KILLER IN ITALIA. Boom di ricoveri, può essere mortale. Ecco come difendersi.

Con l’aumentare delle temperature, cresce anche il numero di esemplari di ragno violino nelle nostre città. Si chiama così perché ha una macchia a forma dello strumento musicale sul suo corpo.

Come riconoscerlo

Il suo nome scientifico è Loxosceles rufescens. È un ragno di dimensioni modeste: la femmina è tra gli circa 2 centimetro, mentre il maschio è più piccolo. Ama le temperature alte e d’estate si può trovare praticamente ovunque. In casa di solito si nasconde dietro i mobili o il battiscopa, ma anche negli armadi e nei cassetti. Generalmente di giorno si nasconde in piccole fessure, mentre diventa attivo di notte. Ecco perché è conosciuto anche come ragno eremita.

Il morso del ragno violino

È tra i ragni italiani più velenosi. All’inizio non dà sintomi ed è indolore. Dopo qualche ora però la zona diventa arrossata, si percepiscono prurito, bruciore e formicolii. Nell’arco delle 48-72 ore successive la zona può ulcerarsi.

Insieme al veleno questo ragno può trasmettere anche batteri, che proliferano e complicano il decorso della lesione.

Nei casi più gravi oltre a febbre, rash cutaneo ed ecchimosi, possono presentarsi danni ai muscoli, ai reni ed emorragie. In molti casi, inoltre, può essere necessario un trattamento in camera iperbarica.

Cosa fare

La prima cosa da fare è lavare la zona della puntura molto bene con acqua e sapone. Subito dopo mettiamo del ghiaccio sulla parte colpita e andiamo subito in ospedale.

È importante cercare di catturare il ragno responsabile del morso, per poterlo mostrare al personale medico e permetterne una facile e corretta identificazione. Si deve prestare particolare attenzione se compare una lesione caratterizzata da una zona centrale inizialmente più arrossata che diventa più scura con il passare delle ore. (Ok Salute)