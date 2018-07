ALLARME SQUALI. Due uomini attaccati a riva, spiagge chiuse d’urgenza.

Due bagnanti sarebbero stati attaccati dagli squali a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro e le autorità avrebbero chiuso le spiagge. È accaduto in Florida, sulla spiaggia di Fernandina Beach. Come riporta The Indipendent , Tia Walker, una testimone, ha detto di essere stata in acqua per soli cinque minuti quando ha sentito un altro nuotatore urlare.

Le vittime

Tra le vittime, Dustin Theobald, 30 anni. L’uomo avrebbe raccontato di aver surfato con suo figlio di otto anni quando ha visto lo squalo. E lo avrebbe preso a calci per farlo andare via. Sia Theobold che la seconda vittima, un 17enne, sono in condizioni stabili con lesioni non mortali. (Leggo)