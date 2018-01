Grande paura stamani a Tokyo, dove milioni di persone hanno ricevuto un allarme relativo a un ‘forte’ terremoto in arrivo: fortunatamente era un falso, apparentemente innestato da due piccoli eventi sismici. L’Agenzia meteorologica giapponese ha infatti lanciato l’allarme, inviando sui telefonini un messaggio di questo tipo: “Un terremoto è avvenuto vicino a Ibaraki, preparatevi per forti scosse”.

In realtà, secondo i funzionari, l’allarme dovrebbe essere stato innescato da due terremoti minori che hanno colpito l’Arcipelago esattamente a quell’ora. In particolare un sisma di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro Ibaraki, a nordest di Tokyo, all’ora del Pacifico delle 11.02 (4.02 in Italia). Quasi simultaneamente un altro evento sismico è stato registrato nella prefettura Toyama, con magnitudo 3.9, a 350 km a ovest di quello da Ibaraki.

Fonte Meteoweb